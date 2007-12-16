رئیس کمیته آموزش فدراسیون جهانی بسکتبال به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، زوران دراگوئیچ که به نمایندگی از فدراسیون جهانی بسکتبال روز گذشته به تهران آمد امروز طی برگزاری جلسه هیئت رئیسه، کمیته فنی و سازمان تیم های ملی بسکتبال کشورمان با مسئولان فدراسیون بسکتبال دیدار و گفتگو می کند.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون جهانی بسکتبال ضمن بررسی وضعیت تیم ملی ایران برای شرکت در پیکارهای المپیک 2008 چین،مسئولان بسکتبال کشورمان را در جهت دیدار با تیم های مطرح جهان در قالب برگزاری تورنمنت بین المللی در داخل ایران و تنظیم بازی های تدارکاتی خارج از کشور یاری می کند.

زوران دراگوئیچ پس از شرکت در نشست های فدراسیون بسکتبال فردا ایران را ترک می کند.