‌آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق با هشدار پایداری سطح زرد، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا فردا ظهر در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن افزایش موقت غبار محلی در شهرها و مناطق صنعتی و روند افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه از فردا عصر و شب تا شنبه با فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود، عنوان کرد: امروز پنج شنبه آسمان کمی تا نیمه ابری و غبارآلود همراه با گاهی وزش باد و فردا جمعه آسمان نیمه ابری، بعضی ساعات غبارآلود و از عصر ابری همراه با بارش پراکنده است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: برای روز شنبه آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق، بعضی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما و برای روز یکشنبه آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و بعضی ساعات وزش باد پیش بینی می‌شود.