وضع تئاتر دانشجویی در لرستان مناسب نیست

محمدرضا طرهانی‌نژاد که با نمایش "آه از دست این ویکتور هوگو" در جشنواره تئاتر دانشجویی منطقه‌ای در تبریز شرکت کرده، به خبرنگار مهر گفت: "با اینکه دانشجو هستم و جشنواره هم دانشجویی است، ولی هیچ حمایتی از من و گروهم صورت نگرفت. به همین خاطر به حوزه هنری مراجعه کردم و حوزه حمایت من را بر عهده گرفت و هزینه ها را پرداخت کرد."

وی ادامه داد: "ولی در دانشگاه خرم‌آباد وضعیت بهتر است و جوانانی حضور دارند که خوب فعالیت می‌کنند. دانشگاه سال گذشته به انجمن تئاتر پیشنهاد داد چهار اجرای خیابانی و صحنه‌ای برای عموم داشته باشیم که ما هم یکی از آن گروهها بودیم. در حال حاضر حدود 50 دانشجو علاقمند در دانشگاه جمع شده‌اند و درخواستی به انجمن نمایش داده شده تا کارهایی انتخاب شوند و در دانشگاه اجرای عمومی داشته باشند."

طرهانی یادآور شد: "در هیچکدام از دانشگاههای خرم آباد رشته هنر وجود ندارد. در سطح استان نیز فضایی مناسب برای اجرای تئاتر نیست به همین خاطر گروهها از اجرای عمومی دلسرد شده اند. در شهرستان کمتر میل به اجرای عمومی هست، چون تماشاگر هم از اجراها استقبال نمی‌کند. دلیلش هم نبود تبلیغات و جای مناسب برای این کار است."

وی با بیان اینکه تئاتر در شهرستان فقط با جشنواره ها تعریف شده، گفت: "تئاتر در شهرستان جریان ندارد و فقط کار همه این شده که ماهها تمرین کنند و در نهایت در یک جشنواره یک یا دو اجرا داشته باشند. ما حتی در شهرستان‌ها یک پلاتو تمرین نداریم که بتوانیم در آن به راحتی تمرین‌های خود را انجام دهیم."

طرهانی درباره کارهای دانشجویی گفت: "دانشجو دوست دارد زود وارد عرصه تئاتر حرفه‌ای شود، در حالی که الان زمانی است که باید خلاقیت خود را نشان دهد. متأسفانه دانشجویان هنر مغرور شده و گمان می‌کنند همه چیز را به صورت آکادمیک می‌دانند. در گذشته فضای جشنواره‌های دانشجویی به لحاظ کیفی بالاتر بود."