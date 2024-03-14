به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان زاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم که در خصوص تبیین طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم قبل از انقلاب در پی تلاش برای چنین طرحی بودند و اجرای این طرح بعد از ۴۰ سال هر چند دیر، ولی بسیار نیکو است.

نماینده ولی فقیه در استان قم گفت: ماه رمضان، ماه تقرب الهی است و راه رسیدن به تقرب الهی، پالایش کردن نیت‌ها و انجام دستورالعمل‌ها می‌باشد؛ اجرای این طرح و مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان خوب است اما برای پایدار و ماندگار ماندن این حرکت، باید چند کار صورت گیرد.

امام جمعه قم در راستای ماندگار شدن این حرکت و طرح زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: در ابتدا باید کار خدایی و با اخلاص باشد، چرا که این دو امر تکمیل کننده یکدیگر هستند؛ کار باید مورد پسند خدا باشد و عملب مورد پسند خدا قرار می‌گیرد که با اخلاص باشد.

وی گفت: در زمان اباعبدالله الحسین (ع) هم افرادی که با ایشان می‌جنگیدند، برای رسیدن به خدا وارد جنگ با امام حسین (ع) شدند؛ زیرا وقتی سر امام را از تن مبارک ایشان جدا کردند تکبیر الله‌اکبر سر دادند، برای رسیدن به خدا کار کردند، ولی چون اخلاص در کار نداشتند به شکست رسیدند و راه را اشتباه رفتند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تأثیر اتحاد در موفقیت این طرح قرآنی و معنوی، افزود: اگر می‌خواهیم در کارها به موفقیت برسیم، باید متشکل و متحد عمل کنیم؛ باید با یکدیگر متحد و هم‌نظر در طرح ملی زندگی با آیه‌ها باشیم تا به نتیجه مطلوب دست‌یابیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ارکان موفقیت در کار که لازم است در روند اجرای این طرح قرآنی مورد توجه قرار بگیرد، داشتن بصیرت و تخصص کافی است؛ برای انجام کار مخلصانه و متحدانه باید بصیرت و تخصص کافی داشته باشیم و با پیگیری‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر پیش برویم؛ زیرا با تخصص، پیگیری و بصیرت لازم زمینه شکست دشمن و موفقیت خودمان را در تمام مسائل فراهم می‌کنیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) تاکید کرد: داشتن روحیه جهادی در کار بسیار اثرگذار و امری ضروری است که اگر بخواهیم طرح‌ها و ایده‌ها به سرانجام برسند، باید روحیه جهادی و کار جهادی در آن موضوع را سرلوحه خود قرار دهیم.

امام جمعه قم در بخش دیگر سخنان خود خاطر نشان کرد: دیگر موضوعی که در رسیدن به موفقیت در طرح مسطورا مهم است، وجود نظارت بر روند اجرا و انجام امور است؛ اگر نظارت‌های لازم از کارها برداشته شود، خلل و آسیب‌های بسیاری بر آن کار وارد می‌شود.

آیت‌الله سعیدی با تاکید به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند «مساجد باید محفل قرآنی داشته باشند»، این حرکت باید با مساجد هماهنگ باشد تا اثربخشی بیشتر و بهتری بین مردم ایجاد کند؛ قطعاً این‌گونه کارها مدنظر امام زمان (عج) قرار می‌گیرد و چون رضایت ولی عصر (عج) در آن است، کار فاخری خواهد شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان زاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در ابتدای این دیدار، به صورت کامل طرح ملی قرآنی «زندگی با آیه‌ها» را تبیین و تشریح کرد.