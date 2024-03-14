ساماندهی ۲۵۰۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی ظهر پنج شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی کردستان اعلام کرد: در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی مبنی بر تأمین مسکن برای افراد و اقشار واجد شرایط و تعهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در سطح کشور مستند به قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این اداره‌کل از سال ۱۳۹۸ نسبت به ثبت نام متقاضیان، پالایش آن‌ها و به تبع شناسایی اراضی دولتی جهت بارگزاری پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن (نهضت ملی مسکن) اقدام گرده است.

وی افزود: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی و راه‌اندازی سامانه در کلیه شهرستان‌های استان کردستان تعداد ۲۰۴ هزار و۲۹۹ نفر ثبت نام کرده، که از این تعداد ۱۱۶ هزار و۷۵۲ نفر حائز شرایط نهایی جهت دریافت مسکن شده‌اند و از میان تأیید شدگان تعداد بیش از ۲۵ هزار نفر در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی و واگذاری زمین ساماندهی شده‌اند.

سرپرست معاونت مسکن راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن، با تولیت اداره‌کل راه و شهرسازی به تعداد ۱۴ سایت دارای قرارداد با سازندگان فعال و در این راستا برای هر پروژه مشاور طراح، نظارت و آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین و با تاکید بر کیفیت ساخت و اجرای پروژه‌ها طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان عملیات اجرایی در حال انجام است.

جمشیدی اظهار امیدواری کرد با تلاش مجموعه همکاران راه و شهرسازی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و تصویب زمین‌های پیشنهادی برای الحاق در شورای عالی شهرسازی و معماری شاهد ساماندهی همه متقاضیان باشیم.