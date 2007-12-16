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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۹

ایجاد اشتغال در بخش حمل ونقل 5 برابر سایر بخشهاست

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون بر لزوم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل تاکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال در بخش حمل ونقل 5 برابر سایر بخشها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل در جمع تعاونی های حمل و نقل سراسر کشور گفت: با درایت رهبر معظم انقلاب و تلاشهای دولت و مجلس شورای اسلامی توسعه بخش تعاون در قالب قانونی جامع در مراحل نهایی تصویب قرار گرفته است که بر اساس آن باید سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش یابد.

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون اظهار داشت: با توجه به رابطه حمل و نقل با اقتصاد کشور ، لزوم توجه به آن می تواند نقش حمل و نقل را در توسعه و پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور مشخص کند.

وی تصریح کرد: اقتصاد حمل و نقل 2 وظیفه اصلی را در کشور ایفا می کند که یکی از آنها بحث رساندن مواد اولیه برای تولید و دوم رساندن محصول تولید شده به دست متقاضیان است که هر دوی این موارد به دست بخش حمل و نقل انجام می شود.

رحمانی نیا بیان داشت:  امروز تعاون علاوه بر حضور در فعالیتهایی همچون تولید، خدمات، آموزش ، پزشکی و غیره رابط بین تولید و مصرف است و می توان بین حمل و نقل و تولید یک رابطه مستقیم تعریف کرد.

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون افزود: در سال 85 کل مسافر جابجا شده در کشور 224 میلیون نفر بوده که جابجایی 170 میلیون نفر آن توسط تعاونی های حمل و نقل صورت پذیرفته و این رقم معادل 78 درصد کل جابجایی مسافر در کشور است.

وی بر لزوم توجه به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل تعاون اشاره کرد و گفت: بررسی های به عمل آمده نشان دهنده ایجاد اشتغال در تعاونی های حمل و نقل به میزان 5 برابر بیشتر از سایر بخشهای تعاونی است.

کد مطلب 605520

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