رشد ۳.۴ درصدی ولادت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مطیع، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال گذشته ۲۷ هزار و ۹۰ نوزاد به دنیا آمده‌اند که این آمار در سال جاری به ۲۸ هزار و ۳ مورد رسیده است که رشد ۳.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در یازده ماهه امسال از تعداد ولادت هایی که داشتیم ۱۴ هزار ۳۶۸ مورد پسر و ۱۳ هزار و ۶۳۵ مورد دختر بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان گفت: در یازده ماهه امسال ۹ هزار و ۴۱۲ مورد وفات در استان داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت چهار هزار و ۸۴۸ مورد طلاق در استان به ثبت رسید، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن ماه ۱۳ هزار و ۳۶۵ مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

مطیع خاطرنشان کرد: از ابتدای طرح هوشمند سازی کارت ملی تا کنون یک میلیون ۴۹۴ هزار و ۷۹۶ نفر گلستانی برای ثبت نام اقدام کردند.