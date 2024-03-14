۲ هزار فروشگاه متخلف در خراسان رضوی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین بابایی ظهر پنجشنبه در نشست خبری مرحله دوم طرح فجرانه کالا برگ الکترونیکی اظهار کرد: استان خراسان رضوی در کشور جزو استان‌های برتر و پیشرو در طرح فجرانه است که در زیرساخت‌ها بهتر از کل کشور بوده و در مرحله اول بیش از ۲۵ هزار فروشگاه در سامانه فعال شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تعداد فروشگاه‌های خرد و کلان فعال در طرح را ۱۸ هزار ۵۷۱ مورد اعلام کرد و گفت: جمع کل خرید بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: ملاک دولت این است که ۱۱ قلم جنس که در سلامت جامعه مؤثر است به دست مردم برسد و انستیتو بهداشت ایران وزن و کالری و نوع آن را پیشنهاد داده است.

بابایی یکی از شکایات مردمی را پرداخت وجه نقد هنگام خرید عنوان کرد و ادامه داد: مردم به صورت روزمره باید برای خودشان این کالاها را بخرند و طرح فجرانه به صورت کمک یارانه‌ای دولتی است که بخشی از تورم امسال که باعث اختلاف قیمت پارسال و امسال شده است را پوشش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین گفت: از نظر نقدی کسانی که یارانه می‌گیرند تحت فشار نیستند و یارانه نقدی در بیستم هر ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، ۲۵ هر ماه دهک یک تا سه و سی‌ام هر ماه دهک‌های بالاتر را پرداخت می‌کند.

خرید مردم در مرحله دوم طرح فجرانه منطقی‌تر شده است

وی عنوان کرد: در مرحله دوم تا الان که از ۱۸ اسفند شروع شده است حجم مراجعات در کل کشور از لحاظ خانوارها منطقی و صف‌ها کمتر تشکیل شده است.

بابایی گفت: مرحله دوم تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و مردم می‌توانند در چندین مرحله و چندین فروشگاه خرید کنند.

خطای سیستمی به حداقل رسیده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: نرم افزار شما تقویت شده است و خطاهای سابق را نمی‌دهد و خطای سیستمی تحت هیچ شرایطی از طریق فروشگاه وجود ندارد اما خطای انسانی هنوز وجود دارد.

وی گفت: راه حل خطای انسانی نظارت مردمی است که باید بیشتر شود تا به حداقل برسد.

بابایی یکی از خطاها را در فروشگاه‌های خرد عنوان کرد که تمامی اقلام از جمله پروتئینی ها را ندارند اما در سامانه که برایشان باز شده بود، آن را به صورت تخلف ثبت کرده بودند و به جای آن دیگر اقلام خارج از طرح می‌گذاشتند که این تخلف باعث قطع شدن دستگاه پوز آنان می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در فروشگاه‌های بزرگ یک جا می‌شود تمامی اقلام را خرید کرد.

وی تاکید کرد: خرید از هر برندی آزاد هست و با هر کارت بانکی سرپرست خانوار می‌تواند خرید انجام دهد.

بابایی در خصوص نظارت بر عملکرد فروشگاه‌ها گفت: سامانه ۱۲۴ نظارت بر اصناف، همچنین بسیج اصناف را فعال کردیم و مسیرها مشخص شده است و از همه مهمتر نظارت مردمی است که خودجوش این کار را انجام می‌دهند.

۲ هزار فروشگاه متخلف در استان شناسایی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: ماه گذشته ۲ هزار فروشگاه متخلف در استان خراسان رضوی شناسایی که دستگاه پوز آنها غیرفعال شد. البته بعضی از این تخلفات از عدم آگاهی آنان بود که بر اساس تعهد عدم تکرار دستگاه‌هایشان را فعال کردیم.

وی تاکید کرد: فروشگاه‌هایی که تخلفات مالی کرده اند دستگاه پوز انها هیچ وقت فعال نمی‌شود.

بابایی از جایگزینی فروشگاه‌ها گفت: ابتدای طرح ۲۳ هزار فروشگاه داشتیم و الان به ۲۸ هزار فروشگاه رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: طرح فجرانه قابل ذخیره سازی نیست و اگر در یک ماه خرید نشود آن سهم از بین می‌رود.

وی افزود: در ابتدای طرح شایعاتی که ایجاد شده بود نسبت به قطعی یارانه و یا خرید فقط در ایام فجر و … باعث شد که مردم برای خرید یکباره رجوع کنند که باعث تشکیل صف‌های طولانی شده بود.