16 تکواندوکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندو از16 تکواندوکاربرای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آرود.

طبق اعلام مهماندوست این 16 تکواندوکار در دو وزنی که موفق به کسب سهمیه شده ایم (58- و 80- کیلوگرم) دعوت شده اند که کار آماده سازی را زیر نظر مجید افلاکی و مرتضی بهرامی نژاد آغاز خواهند کرد.

وی حضور در رقابتهای مختلف از جمله لیگ ، قهرمانی آسیا ، جام فجر ، جام پادشاهی هلند و تورنمنت آزاد باکو را از جمله برنامه های تیم ملی عنوان داشت. وی اسامی دعوت شده ها را به این ترتیب اعلام کرد:

وزن 58- کیلوگرم:بهزاد خداداد ، عباس شیخی ، علیرضا شکوری ، مسلم دایی چی ، هادی مستعان ، حسن آقازاده ، بابک جزیاری و محمدرضا بابادی

وزن 80-کیلوگرم: هادی ساعی ، یوسف کرمی ، مهدی بی باک ، روح الله طالبی ، کوروش رجلی ، حسین تاجیک ، پیام قبادی و مرتضی رستمی.

