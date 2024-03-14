انسجام و برادری در سپاه دشمن شکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی پنج شنبه شب در جمع نیروهای سپاه ضمن گرامی‌داشت فرا رسیدن ماه رمضان در جلسه اخوت که در نمازخانه معراج این سپاه برگزار شد افزود: انسجام و برادری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی دشمن شکن و سبب پیشبرد بهتر اهداف این نهاد مقدس می‌شود.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: شناخت صحیح اخوت در قرآن کریم سبب پیروزی مؤمنان بر علیه دشمنان خود می‌شود.

وی گفت: ماه مبارک رمضان درهای رحمت خداوند متعال بر روی بندگانش باز است و شایسته است از این زمان ارزشمند نهایت بهره را ببریم.