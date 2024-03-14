جای هنر و ادبیات در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان خالی است

علی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در غرفه قرآن، عترت و رسانه نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان اظهار کرد: باید توجه داشت که همواره برای قرآن بهترین هنرها استفاده شده و همه هنرمندان همه هنر خود را به پای قرآن می‌ریزند.

وی با بیان اینکه بهترین مُذهب کاران، بهترین خطاط‌ها و بهترین قاریان قرآن همواره برای قرآن تلاش کرده‌اند، اضافه کرد: ما باید برای عرضه این هنرها برنامه داشته باشیم و این در حالی است که دشمنان آنچه را که ندارند به بهترین شکل نمایش می‌دهند.

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت استان اصفهان با اشاره به اینکه باید غرفه‌های فروش در نمایشگاه قرآن تقویت شود، اضافه کرد: باید کسانی که ایده‌های ناب در حوزه قرآن داشته باشند در نمایشگاه حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه امسال در زمینه برنامه‌های نرم‌افزاری قرآنی نیز کمرنگ بوده است، اضافه کرد: این امر نیز نیازمند تقویت است.

عابدی در ادامه به لزوم کارشناسی راه‌اندازی غرفه‌های مختلف در نمایشگاه قرآن، ادامه داد: باید جانمایی غرفه‌ها به گونه‌ای باشد که برای مثال غرفه کودکان که در از شور و صدا است در کنار غرفه دانشگاهی قرار نگیرد.

