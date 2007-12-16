بازیکنانم را ملزم به پیروزی مقابل صباباتری نمی کنم

محسن صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازی تیمش مقابل صباباتری در هفته شانزدهم لیگ بسکتبال باشگاه های کشور اظهارداشت: هیچ وقت برای کسب پیروزی مقابل تیمی که از هر نظر به خصوص مهره، تجربه، سابقه و مالی بالاتر از تیم ماست بازیکنانم را تحت فشار قرار نمی دهم.

وی با اشاره به اینکه پیروزی ذوب آهن در بازی فردا این تیم را به رده دوم جدول می رساند افزود: این نتیجه برای ما مهم است اما اجازه نمی دهم برای دستیابی به آن بازیکنان دچار استرس و فشار روحی و روانی شوند چرا که این موضوع طی هفته های آینده به روند حرکتی و سیر صعودی ذوب آهن آسیب وارد می کند.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: باوجود ترکیب بسیار جوانی که در اختیار داریم تا این مرحله از رقابت ها شرایط کاملا مساوی با صباباتری داشته و به عنوان یک مدعی در رده سوم جدول قرار گرفته ایم. حفظ این شخصیت برایم با ارزش تر از هر چیز دیگری است پس نمی گذارم در ادامه بازی ها و به خصوص برای دیدار فردا فشاری از داخل یا خارج مجموعه بازیکنان را تهدید کند.

صادق زاده گفت: در کنار این موضوع سعی می کنیم رقابتی پایاپای با حریف خود داشته باشیم. به همین دلیل مسائل روحی و روانی را در میان اعضای تیم به حالت متعادل نزدیک می کنم. با برخورداری از این گونه شرایط می توانیم به ارائه بازی خوب امید بیشتری داشته باشیم هر چند که در جریان بازی عوامل زیادی در رقم خوردن نتیجه نهایی تاثیر می گذارند.