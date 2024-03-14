حضور ۳ لرستانی در ترکیب تیم ملی کشتی جوانان اعزامی به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد جوانان «سجاد پیردایه» و «مسعود آسترکی» از استان لرستان به ترتیب در اوزان ۶۵ و ۷۹ حضور دارند.

در تیم ملی جوانان فرنگی نیز «عرفان ولی‌پور» در وزن ۷۲ کیلوگرم از استان لرستان حضور دارد.

«ولی‌پور» اهل شهرستان کوهدشت و از شاگردان «عبدالله مردانی» است.

«پیردایه» و «آسترکی» نیز به ترتیب اهل شهرستان‌های بروجرد و ازنا هستند که کشتی خود را زیر نظر آقایان «محمدرضا دزفولی» و «مختار فتحی» در استان پیگیری می‌کنند.

هدایت تیم‌های ملی آزاد و فرنگی جوانان ایران را به ترتیب «غلامرضا محمدی» و «حمید باوفا» بر عهده دارند.