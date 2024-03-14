سیستان و بلوچستان در سفرهای نوروزی جایگاه خاصی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر شالبافیان عصر امروز پنجشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر سیستان و بلوچستان که با محوریت نوروز در محل سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: در این سفر، ضمن عرض خداقوت به همکاران در جلسهای که با حضور استاندار تشکیل میشود موضوعات محتلف ستاد خدمات سفر مطرح خواهد شد و آخرین وضعیت آمادگی کمیتهها به منظور میزبانی شایسته از مسافران نوروزی مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: سیستان و بلوچستان همه ساله در ایام نوروز میزبان گردشگران زیادی خواهد بود که به لحاظ اقلیم و آب و هوای مطلوب، سواحل زیبا، تاریخ و فرهنگ غنی چند هزار ساله استان و علیالخصوص روحیه میهماننوازی و خونگرمی مردم سیستان و بلوچستان موجب میشود تا استقبال بسیار زیادی از سفر به این استان صورت گیرد و همیشه در سفرهای نوروزی از جایگاه خاصی برخوردار باشد.
به گفته شالبافیان، به منظور کاهش مشکلاتی که در سالهای گذشته در خصوص سوخت و تأمین برخی مایحتاج گردشگران و مسافران در استان وجود داشته نیز برنامهریزی های لازم صورت گرفته و امیدواریم در نوروز امسال چالش کمتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: در خصوص اسکان اضطراری مسافران در برخی از مناطق پر بازدید استان مانند چابهار نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شده که با همکاری سایر دستگاهها انجام درحال انجام است.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان پروژههای سرمایهگذاری متعددی دارد که در حال اجراست و سیمای گردشگری این استان را در سالهای آتی بسیار متفاوت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاریهایی که در حوزه گردشگری ساحلی، دریایی و کشاورزی صورت میگیرد نیز بر جذابیتهای سفر به استان خواهد افزود.
شالبافیان ادامه داد: سیستان وبلوچستان در حوزه حمل و نقل هوایی هم خوشبختانه نسبت به گذشته رو به بهبود بوده و تعداد پروازها افزایش پیدا کرده و در مجموع پروژههای سرمایهگذاری استان رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی افزود: یکی دیگر از نکاتی که حائز اهمیت بود، موضوع پروژههای سرمایه گذاری استان است و با اعتباراتی که از محل اعتبارات ملی و استانی در این خصوص گذاشته میشود با جهش قابل توجهی رو برو خواهد بود.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: سیستان و بلوچستان یک نقش محوری دیگری هم دارد که در واقع دروازه ورود گردشگران و زائرانی از کشور پاکستان و افغانستان است از مرزهای ریمدان و میرجاوه وارد کشور میشوند و طی سالهای اخیر نیز تلاشهای زیادی برای تقویت زیرساختهای آن انجام شده و در این سفر نیز با مساعدت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موضوع ارائه خدمات مطلوب و مناسبتر به مسافران و زائران کشورهای همسایه که از این طریق وارد میشوند، بررسی خواهد شد.
شالبافیان گفت: سیستان و بلوچستان ۲۳ رویداد در سامانه رویدادهای ملی کشور به ثبت رسانده که بیانگر تنوع رویدادهای استان هست که مبتنی بر گردشگری کشاورزی، خوراک، فرهنگی و غیره است که باید برای آن برنامهریزی ویزه ای داشته باشیم تا ظرفیتهای سیستان وبلوچستان به نحو مطلوبی به اطلاع مسافران و گردشگران داخلی و خارجی برسد.
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