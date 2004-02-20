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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۲۳:۵۵

با صدور اطلاعيه اي جبهه وفاق ايران اسلامي:

جبهه وفاق ايران اسلامي حضور مردم در انتخابات هفتم مجلس را پاس داشت

جبهه وفاق ايران اسلامي با صدور بيانيه اي حضور پر شور مردم غيور ايران در پاي صندوقهاي راي را به عنوان بارزترين مظهر مردم سالاري ديني گرامي داشت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، در بيانيه جبهه وفاق ايران اسلامي آمده است: انتخابات، حق مردم است و نمايندگان منتخب، امانت دار راي مردمي هستند. ما به راي مردم اعتماد داريم و به نمايندگان منتخب تبريك مي‌گوييم
بيانيه جبهه وفاق اسلامي با اشاره به اين كه مجلس هفتم مسئوليت برنامه ‌ريزي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور جهت دستيابي به توسعه همه جانبه، رفاه اجتماعي، عدالت، معنويت و امنيت را دارد، آورده است: جبهه وفاق ايران اسلامي، آمادگي خود را براي همفكري و مشاركت در تدوين راهكارهاي مناسب برنامه‌هاي توسعه كشور منتخب مردم اعلام مي‌دارد

کد مطلب 60553

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