جبهه وفاق ايران اسلامي حضور مردم در انتخابات هفتم مجلس را پاس داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ، در بيانيه جبهه وفاق ايران اسلامي آمده است: انتخابات، حق مردم است و نمايندگان منتخب، امانت دار راي مردمي هستند. ما به راي مردم اعتماد داريم و به نمايندگان منتخب تبريك مي‌گوييم .

بيانيه جبهه وفاق اسلامي با اشاره به اين كه مجلس هفتم مسئوليت برنامه ‌ريزي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور جهت دستيابي به توسعه همه جانبه، رفاه اجتماعي، عدالت، معنويت و امنيت را دارد، آورده است: جبهه وفاق ايران اسلامي، آمادگي خود را براي همفكري و مشاركت در تدوين راهكارهاي مناسب برنامه‌هاي توسعه كشور منتخب مردم اعلام مي‌دارد .

