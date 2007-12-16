14 پیشکسوت هنرهای سنتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران صبح با حضور میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر، حسن بلخاری رئیس پژوهشکده هنر، محسن زارع رئیس موسسه فرهنگی هنری صبا و محمدمهدی حیدریان رئیس مجموعه فرهنگی هنری آسمان و هنرمندان پیشکسوت و جوان در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار شد.
بهمن نامور مطلق در سخنانی این گردهمایی را در چهار بخش سخنرانی علمی، نمایشگاه و کارگاه هنری و جشنواره فیلمهای مستند و انتشارات اعلام کرد و گفت: "همایش گنجینههای از یاد رفته هنر ایران بر اساس چند ضرورت و بر پایه مبانی نظری ویژه استوار شده و ضرورت حفظ و ترویج میراث فرهنگی که بخش مهم هویت فرهنگی ما را شکل میدهد از آن جمله است."
وی این همایش را از نظریترین همایشهای فرهنگستان هنر اعلام کرد و گفت: "این حوزه به برخی دگرگونی ها دارد که یکی از آنها دگرگونی در باورها نسبت به هنرهای صناعی و سنتی و بازنگری در سازمان و سازمانهای مرتبط با هنرهای صناعی و صنایع دستی است."
مهدی مکی نژاد در ادامه این مراسم گفت: "در عر صه هنرهای سنتی هنرمندان در حریم خلوت دل و در تنهایی خویش در پی کشف و شهود و در جستجوی رسیدن به آسمان معرفتند. اکنون در این عصر تکنولوژی و سرعت، مجالی به این هنرهای بیادعا در موازنههای اقتصادی داده نشده است. اما بسان زمزمهای دور از دوردستها گوش را می نوازد."
در ادامه این مراسم با حضور میرحسین موسوی رئیس و نامور مطلق دبیر فرهنگستان هنر و دبیر کل این همایش، مهدی مکینژاد دبیر علمی همایش و مجید مهرگان استاد نگارگر از 14 هنرمند پیشکسوت هنرهای از یاد رفته ایران تقدیر و تجلیل شد.
در هنر تیشهداری محمدقاسم اخویان از نیشابور، در خوشنویسی هفت قلم علی اکبر اسماعیلی قوچانی، در زیورآلات ترکمن غلام آق از گنبد کاووس،در فرشبافی معصومه مهیندخت ایمانی از کاشان، در مینا صائبی فرهان چهیلی از اهواز، در فرش دستباف علی رشتیزاده از قم، در مستندسازی حمید سهیلی مظفر، در زریبافی ماشاءالله عنایتی از کاشان، در معماری سنتی عبدالمجید عنایتی از قروه و محمد گلیار از قم، در کاشیکاری حسین مصدق زاده، در شالبافی علی میراحمدی از کرمان، در چاقوسازی ابوالفضل نظم پرور و در سوزندوزی مهتاب نوروزی از ایرانشهر تجلیل شدند.
با پایان مراسم افتتاحیه همایش گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران از ساعت 13:30 قرائت مقالات و مراسم سخنرانیهای این همایش آغاز میشود و به مدت سه روز در مجموعه فرهنگی هنری آسمان ادامه مییابد.
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