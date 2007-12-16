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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

5 تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

کادر فنی تیم ملی تکواندو بانوان از 5 تکواندوکار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران دربخش بانوان تنها یک سهمیه در المپیک کسب کرده است و پس از کسب این سهمیه فدراسیون درتلاش است با انجام یک برنامه ریزی دقیق بتواند در المپیک نیز به مدال دست پیدا کند.

حضور در تورنمنت ها و رقابتهای که برای تیم مردان تدارک دیده شده نیز در این برنامه ریزی در نظر گرفته شده است.

اردوی تیم بانوان نیز با 5 تکواندوکار از اول دیماه در آکادمی ملی المپیک آغاز می شود که مریم آذرمهر و مینو مداح به عنوان مربیان تیم ملی از ساراخوش جمال فکری ، فاطمه نعمتی ، نازیلا نظامی ، دینا پوریونس و آیتک معمارزاده  دعوت کردند تا در کار آماده سازی را در اردوها آغاز کنند.

کد مطلب 605535

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