افتتاح نمایشگاه مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس یک نهاد پشتیبانی کننده عقلانیت مجلس است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس روی سفارشات نمایندگان و طرح ها و لوایح کار کارشناسی انجام می دهد، افزود: به دلیل حساسیت بیشتر نمایندگان به کار کارشناسی در مجلس هفتم و همچنین ارتقاء نسبی سطح دانش نمایندگان این کار نسبت به گذشته بهتر انجام می شود.

توکلی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس تاکنون بیش از هزار و هشتصد کار کارشناسی به مجلس ارائه نموده و بیشتر به صورت کارشناسی فعالیت می کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: اکنون در تصویب طرح ها و لوایح مشاهده می کنیم که نمایندگان موافق و مخالف در سخنان خود نیز به کار کارشناسی استناد می کنند و به صورت کارشناسی نظرات خود را ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه توجه نمایندگان به کار کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس قابل تقدیر است، در عین حال تصریح کرد: از درصد میزان استناد نمایندگان به کار کارشناسی مرکز پژوهش ها اطلاعی ندارم اما از اینکه نمایندگان به کار کارشناسی مرکز پژوهش ها استناد می کنند خوشحالم.

همچنین وب سایت عربی وانگلیسی امروز همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردهای مرکز پژوهش ها در مجلس هفتم افتتاح شد.