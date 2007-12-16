گسترش بخش حمل و نقل پیش نیاز توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا رمضانی امروز در همایش بزرگداشت روز حمل و نقل، گفت: براساس تحقیقات انجام شده برای تامین رشد اقتصادی کشور که در برنامه چهارم سالانه 8 درصد پیش بینی شده زیرساختهای حمل و نقل باید دو برابر این رقم یعنی 16 درصد رشد داشته باشد.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با بیان اینکه امروزه تعاونی های حمل و نقل دارای سهم قابل توجهی در صنعت حمل و نقل کشور هستند، افزود: سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری افق تازه و شرایط مناسب برای توسعه تعاونی های حمل و نقل را فراهم نموده است.

به گفته وی کشور ما با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه دارد که با رویکرد توسعه در جذب گردشگر با طرح ریزی و برنامه های عملیاتی می توان موفقیتهایی را کسب نمود.

رمضانی افزود: تقاضا برای ترانزیت کالا و تسهیل آن به صورت تصاعدی در دنیا بالا رفته که جا دارد تعاونی های باربری با برنامه ریزی و انتخاب استراتژی مناسب در این عرصه حضور موفق و موثر داشته باشند.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ادامه داد: اتاق تعاون آماده برقراری روابط و امضای تفاهم نامه همکاری در جهت تامین منابع مالی برای توسعه تعاونی های حمل و نقل است.

وی به طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون در مورد تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران اشاره و اظهار امیدواری کرد با تصویب این ماده قانون و همکاری مجلس و وزارت تعاون تعاونی های تاکسیرانی جان تازه ای بیابند.