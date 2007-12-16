انتقال خون کشور دیه بیماران تالاسمی آمل را پرداخت نکرد

خلیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به علت تزریق خونهای آلوده به بیماران تالاسمی آمل متاسفانه تعدادی از این بیماران فوت کردند.

وی خاطر نشان کرد: این انجمن از طریق کانون هموفیلی کشور بر علیه سازمان انتقال خون در خصوص خون های آلوده شکایت کرد و سازمان انتقال خون کشور به پرداخت دیه بیماران تالاسمی که به هپاتیت C مبتلا شدند محکوم شد.

مسئول انجمن بیماران تالاسمی آمل با بیان اینکه سازمان انتقال خون کشور تاکنون ریالی از این دیه را به این بیماران پرداخت نکرده است، خواستار پیگیری و رسیدگی مجدد این پرونده بنا به درخواست خانواده های این بیماران شد.

حسینی با اشاره به اینکه پرونده این بیماران و شکایت علیه سازمان انتقال خون کشور در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران وجود دارد، ادامه داد: در چند وقت گذشته مکاتباتی با وزیر دادگستری شده که تاکنون جوابی داده نشد.

به گفته وی، شمار زیادی از این بیماران و خانواده های آنان می گویند تاکنون از رنج و درد ناشی از تالاسمی می کشیدیم که اکنون هپاتیت c بر ما اضافه شد.

حسینی از بی توجهی کامل مسئولان شهرستان آمل و استان مازندران در این خصوص به شدت انتقاد کرد و گفت: این مسئولان اصلا به خود زحمت هم نمی دهند که از این بیماران هم عیادتی کنند.

شهرستان 360 هزار نفری آمل 501 بیمار تالاسمی دارد که 400 بیمار تالاسمی ماژور و 101 بیمار تالاسمی مینور خفیف دارند.

