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۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

تا فردا؛

بارش خفیف باران در استان بوشهر/ سواحل و فراساحل مواج می‌شود

بارش خفیف باران در استان بوشهر/ سواحل و فراساحل مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه تا فردا ضمن افزایش پوشش ابر بارش خفیف باران مورد انتظاراست ،گفت: از روز سه شنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج پیش‌بینی می‌شوند.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی تا فردا ضمن افزایش پوشش ابر در برخی نقاط، عمدتاً در مناطق ساحلی، بارش خفیف باران در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز یکشنبه بعدازظهر با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، برای ساعاتی مناطق جنوبی خلیج فارس مواج خواهند شد و از روز سه شنبه سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده قسمتی ابری تا ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعات وزش ملایم باد، در برخی مناطق احتمال بارش خفیف باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر و روی دریا غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰، گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6055499

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