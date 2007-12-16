مطالبه 350 میلیاردی شهرداری از صندوق انصار

به گزارش خبرنگار مهر ، خسرو دانشجو ، سخنگوی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران مباحث مطرح شده در جلسه شصت و دوم شورا را که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، بیان کرد.

سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: صندوق انصار شریک شهرداری تهران در ارائه وامهای ازدواج بوده است که هم اکنون سهم 350 میلیارد ریالی شهرداری در این صندوق را باز پس نمی دهد.

خسرو دانشجو به تصویب یک فوریت لایحه ای در این خصوص در جلسه امروز شورا خاطرنشان کرد: یک فوریت لایحه دریافت بخشی از مطالبات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از موسسه مالی اعتباری انصار در زمینه طرح پیوند آسمانی با حضور قالیباف ، شهردار تهران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پس از چند سال از ارائه وام ازدواج و باز پرداخت آنها توسط متقاضیان، کماکان صندوق انصار آورده شهرداری را که در اختیارش بوده باز پرداخت نمی کند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر افزود: مبلغ عنوان شده سهم اولیه شهرداری بود که طبق قرار داد فی مابین صندوق انصار باید آنرا باز پس می داده است که در لایحه یک فوریتی شهرداری تغییراتی در مفاد این قرار داد پیش بینی شده و به تمام ادعاهای طرف مقابل نیز اشاره شده است.

خسرو دانشجو همچنین اضافه کرد: این لایحه در کمیسیون های شورا بررسی خواهد شد و در صحن علنی در مورد آن بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه امروز شورا همچنین حجت الله ملاصالحی ، مدیر عامل سازمان زیبا سازی به ارائه گزارش عملکرد سازمان مزبور پرداخت و بر اساس گزارش ارائه شده اعضای شورا در مورد توجه بیشتر به موضوع پیاده راه سازی به توافق رسیدند.

سخنگوی شورای شهر یاد آور شد: اولویت حمل و نقل در حال حاضر به سمت وسایل نقلیه است و مقرر شده است که شهرداری حرکت جدی و علمی تری را در این خصوص دنبال کند واز تجربیات خود در ساماندهی پیاده روی خیابان ولی عصر نیز استفاده کند.