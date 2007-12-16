احتمال حیات در دو سیاره فرامنظومه شمسی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه آوریل گذشته گروهی از دانشمندان اروپایی در مجله Astronomy & Astrophysics اعلام کردند که موفق شده اند دو سیاره جدید را کشف کنند که در مدار اطراف ستاره "گلیس 581" (Gliese 581) می چرخند و جرم آنها به ترتیب 5 و 8 برابر جرم خورشید است.

این دو سیاره که در اطراف گلیس 581 که یک کوتوله سرخ است می چرخند شباهت بسیاری به زمین دارند و به همین دانشمندان اروپایی احتمال دادند که امکان حیات در این دو سیاره وجود دارد.

بیش از 10 سال از کشف اولین سیاره فرا منظومه شمسی می گذرد و در حال حاضر تعداد سیارات فرامنظومه شمسی که کشف شده اند به بیش از 250 سیاره می رسد.

براساس گزارش ساینس دیلی، اکنون دو گروه از ستاره شناسان بین المللی از لابراتوار Bordeaux فرانسه و موسسه "پیک" در پستدام آلمان تحقیقاتی را از دو دیدگاه مختلف در عرصه احتمال وجود حیات در این دو سیاره آغاز کرده اند.

گروه محققان فرانسوی عملکرد اتمسفر این سیارات را در در فواصل مختلف تا ستاره "گلیس 581" مورد بررسی قرار داده اند و محققان آلمانی مناطقی از سطح این سیارات که با احتمال بیشتری برای حضور گیاهان فتوسنتز کننده مواجهند را مطالعه کرده اند.



نتایج این دو تحقیق نشان می دهد، سیاره " Gliese 581 c" به ستاره خود برای امکان وجود حیات بسیار نزدیک است، این درحالی است که Gliese 581 d می تواند با درصد احتمال بیشتری برای وجود حیات مواجه باشد.