اختیار لازم جهت هماهنگی بین ستاد و مناطق به معاون امور مناطق شهرداری تفویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم شهردار تهران آمده است: با توجه به تعدد ، تنوع و گسترش کمی و کیفی ماموریتها و واحدهای مختلف سازمانی شهرداری تهران در حوزه ستاد و صف ، ایجاد هماهنگی های لازم بین ارکان مختلف از مهمترین و پایه ای ترین وظایف سازمانی محسوب می شود تا بعد از تحقق این امر با تلاش بی وقفه و توفیق الهی ، نیل به اهداف سازمانی محقق شود .

به موجب این حکم اختیار لازم جهت هماهنگی بین ستاد و مناطق به جنابعالی تفویض می شود تا نسبت به تبیین روابط منطقی و روان بین معاونتها و واحدهای حوزه شهردار و همچنین تعادل و هماهنگی بیشتر بین صف و ستاد اقدام نمایید .

توفیق جنابعالی و همکاری و همراهی کلیه مدیران محترم را در اعمال هماهنگی های لازم در امر سیاست گذاری ، تدوین برنامه های کلان و نظارت واحدهای ستادی از یک سو و همچنین توانمند سازی بیشتر مناطق و نواحی در زمینه اجرای مناسب و به موقع برنامه ها از سوی دیگر خواستارم.