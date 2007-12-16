به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این رمان به ماجرای زنی می پردازد که با هویت تقلبی یک پرستار از همسایه اش سوء استفاده می کند.

بعد از این کتاب، رمان "تاریک ترین غروب سال" اثر دین کونتز در رده دوم قرار گرفته است. این کتاب ماجرای نجات یک سگ توسط زنی است که ماجرا و سرگذشتی عجیب را از سر می گذراند.

"یک روز دیگر" میچ آلبوم هم این هفته رده سوم را به خود اختصاص داد. "یک روز دیگر" روایتگر مردی است که برای آخرین بار فرصت پیدا می کند تا با مادر مرده اش ارتباط برقرار کند.

در این فهرست رمان "خیانت" نوشته جیمز پاترسون در رده چهارم و "هزار خورشید تابان" خالد حسینی در جایگاه پنجم دیده می شود.