"خبر فوري ": برتري نسبي برخي نامزدهاي انتخابات هفتم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، براساس آخرين خبرهاي رسيده ازشمارش آراء ، افراد زير تا ساعت مخابره خبر در حوزه هاي انتخابيه خود برتري نسبي يافته اند:



* تهران: غلامعلي حداد عادل، احمد توكلي

( گفته مي شود بيست نفر از ائتلاف آبادگران درصدر منتخبين تهران قرار دارند و نام مهدي كروبي، مجيد انصاري و حسن غفوري فر نيز جزء 30 نفر اول پايتخت است)

* مشهد: فاكر، شيخ عسگري، خانم شريعتي، سرافراز و خانم علوي

* قم: ميرمحمدي ، آشتياني و يثربي

* كرمانشاه: اسماعيل ططري، عباسعلي الهياري

* اصفهان: كامران و نيره اخوان

* درود و ازنا: پاپي

* قصر شيرين: تجري

* كنگاور: حسن سليماني

* اسلام آباد غرب: فلاحت پيشه

* سلماس : علي اكبر آقايي

* خوي: حجازي فر

* مياندوآب: محبي نيا و تابع

* خرم آباد: فرهاد نظري و حاج كاظمي

* مباركه: سيد محمدجعفر سادات موسوي

* پلدختر: شاهرخي

* انديمشك: حسنوند

* كوهدشت: امامي راد

* محلات ودليجان: سليمي

* شاهرود: جلالي ( يا حميدزاده)

* همدان: حاجي بابايي، بهاروند و خجسته

* جيرفت : زادسر

* اروميه : جواد جهانگيرزاده

* كرمان : محمدرضا باهنر و خوشرو (يا كرمي، باهنر)

* رفسنجان: بهرامي

* شهربابك: پيش بين

* زرند: اميري

خاطر نشان ميشود كار شمارش آراء در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور ادامه دارد وامكان جابجايي در برخي از حوزه ها وجود دارد.