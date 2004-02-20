"خبر فوري ": برتري نسبي برخي نامزدهاي انتخابات هفتم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، براساس آخرين خبرهاي رسيده ازشمارش آراء ، افراد زير تا ساعت مخابره خبر در حوزه هاي انتخابيه خود برتري نسبي يافته اند:
* تهران: غلامعلي حداد عادل، احمد توكلي
( گفته مي شود بيست نفر از ائتلاف آبادگران درصدر منتخبين تهران قرار دارند و نام مهدي كروبي، مجيد انصاري و حسن غفوري فر نيز جزء 30 نفر اول پايتخت است)
* مشهد: فاكر، شيخ عسگري، خانم شريعتي، سرافراز و خانم علوي
* قم: ميرمحمدي ، آشتياني و يثربي
* كرمانشاه: اسماعيل ططري، عباسعلي الهياري
* اصفهان: كامران و نيره اخوان
* درود و ازنا: پاپي
* قصر شيرين: تجري
* كنگاور: حسن سليماني
* اسلام آباد غرب: فلاحت پيشه
* سلماس : علي اكبر آقايي
* خوي: حجازي فر
* مياندوآب: محبي نيا و تابع
* خرم آباد: فرهاد نظري و حاج كاظمي
* مباركه: سيد محمدجعفر سادات موسوي
* پلدختر: شاهرخي
* انديمشك: حسنوند
* كوهدشت: امامي راد
* محلات ودليجان: سليمي
* شاهرود: جلالي ( يا حميدزاده)
* همدان: حاجي بابايي، بهاروند و خجسته
* جيرفت : زادسر
* اروميه : جواد جهانگيرزاده
* كرمان : محمدرضا باهنر و خوشرو (يا كرمي، باهنر)
* رفسنجان: بهرامي
* شهربابك: پيش بين
* زرند: اميري
خاطر نشان ميشود كار شمارش آراء در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور ادامه دارد وامكان جابجايي در برخي از حوزه ها وجود دارد.
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