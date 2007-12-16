راهنمای ثبت نام اینترنتی آزمون دستیاری منتشر شد



به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون از 25 آذرماه آغاز شده است و تا 20 دیماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی و تکمیل فرم تقاضانامه می توانند مشخصات خود را وارد کنند.

آزمون در 2 اسفندماه برگزار می شود و نتایج اولیه (نمرات خام ) پس از سه هفته بصورت اینترنتی اعلام خواهد شد.

افراد واجد شرایط جهت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی در مرحله ثبت نام تنها ملزم به تکمیل و ارسال موارد خواسته شده به صورت اینترنتی خواهند بود.

واجدین شرایط استفاده از سهمیه ها پس از اعلام اسامی با در نظر گرفتن سه برابر پذیرش در سهمیه مربوطه موظف به ارائه مستندات لازم جهت پذیرش براساس دستورالعملهای آتی خواهند بود.

فارغ التحصیلان خارج از کشور با ارائه معرفی نامه از اداره کل امور دانش آموختگان در زمان ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ، می توانند براساس مفاد ای ن راهنما بصورت اینترنتی در آزمو ن ثبت نام کنند.

شرایط لازم برای پذیرش دستیار، تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در رشته دکترای پزشکی عمومی، داشتن کارت پایان خدم ت نظام وظیفه یا معاف ی برای آقایان، اتمام خدمات قانونی، نداشتن نقص عضو مؤثر حرف های برحسب رشته، در این دوره محدودیت سنی وجود ندارد و شرکت در آزمو ن بصورت آزمایشی مجاز نیست.

آزمون در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور و با پذیرش در رشته های جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی )، بیماریهای اعصاب (نورولوژی )، بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای قلب وعروق، بیماریهای کودکان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته ای، آسیب شناسی (پاتولوژی )، پوست، پزشکی فیزیکی وتوانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، پرتودرمانی (رادیوتراپی )، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و پزشکی ورزشی برگزار می شود.