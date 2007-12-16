دستگاه قضایی ایران آماده انتقال تجربیات خود به کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه با اشاره به مناسبات تاریخی ایران و تانزانیا در طول تاریخ و روابط گسترده دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری های حقوقی و قضائی و سایر زمینه ها با کشور تانزانیا است.

آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر مشترکات تاریخی ایران وکشورهایی مانند تانزانیا و با اشاره به علاقه مردم ایران به آفریقا گفت: تجربیات قضایی و ساختار حقوقی ایران از بسیاری از کشورهای اسلامی بیشتر ومنسجم تر است و جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف از جمله در احوال شخصیه، حقوق خانواده، حقوق زنان و کودکان قوانین مدون بر گرفته از فقه اسلامی دارد و می تواند این قوانین را به کشورهای اسلامی منتقل کند.

آیت الله هاشمی شاهرودی بسیاری از برنامه ها و سیاست های قضایی ایران از جمله حبس زدایی، قضازدایی، استفاده از مراجع و نهادهای شبه قضایی، همچنین استفاده از فناوری های نوین در دادرسی را از نمونه های قابل تامل و بی نظیری دانست که جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه ها به دیگر کشورهاست.

رئیس قوه قضائیه گفت: بحث استفاده از فناوری نوین نه فقط در مسائل دفتری و اداری بلکه در دادرسی قضایی نیز از جمله طرح‌های جامع و کاملی است که پس از تکمیل فرایند آن، به عنوان یک الگوی قضایی بی نظیر در دنیا، قابل ارائه است.

در این دیدار وزیر دادگستری تانزانیا بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری قضایی با ایران تاکید کرد.