وزارت علوم باید مانع ایجاد رشته های خاک غیر استاندارد شود

مهدی شرفا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: وجود امکانات کافی به خصوص در مقاطع ارشد و دکترا از ضروریات تشکیل در رشته های علوم خاک است که در بیشتر موارد برای این رشته ها، امکانات کافی وجود ندارد و دانشجویان با کمترین امکانات مشغول به تحصیل در این رشته هستند.

وی افزود: در حال حاضر رشته خاک شناسی در 18 دانشکده دولتی و حدود 20 دانشکده دانشگاه آزاد تدریس می شود و سالانه حدود دو هزار نفر از مقاطع مختلف آموزشی در این رشته فارغ التحصیل می شوند اما میزان تجربیات این افراد کم و جذب فارغ التحصیلان نیز در بخشهای دولتی بسیار محدود است.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد فارغ التحصیلان جویای کار در این رشته، باید از ایجاد این رشته ها بدون امکانات جلوگیری کرد تا دانشجویان این رشته با تجربه و اطلاعات کافی فارغ التحصیل شوند و در همان ابتدا به کار گرفته شوند.

مدیرگروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: با گذشت زمان احساس نیاز به خاک و علوم مربوط به آن افزایش می یابد و راه اندازی رشته هایی با این موضوع دارای اهمیت است اما گرایش های استفاده از خاک در محیط زیست، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و آلودگیهای خاک از جمله رشته هایی است که باید در دانشگاه ها ایجاد شود.

شرفا یادآور شد: عدم وجود آزمایشگاه و نیروهای متخصص و آزمایشگاهی در رشته های علوم خاک از مشکلات این رشته ها در دانشگاه هاست و کیفیت بخشی و تجهیز رشته های موجود نیز از ضروریات است که باید به آن توجه شود.