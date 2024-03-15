به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به وضعیت مردم غزه اظهار کرد: زنان باردار در غزه غیر از تجربه آوارگی و قحطی به‌دلیل نابودی کامل زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی با مشکلات متعدد دیگری همچون عدم وجود امکانات مناسب استریل برای وضع حمل روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه بیشتر زنان باردار به‌دلیل استرس و اضطراب دچار سقط جنین می‌شوند، افزود: در عین حال، امکانات پزشکی برای زایمان ایمن در سیستم مراقبت‌های بهداشتی غزه به سرعت در حال کاهش است.

امام جمعه محمودآباد تصریح کرد: صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرد که ۵۰ هزار زن باردار در نوار غزه وجود دارد که نمی‌توانند خدمات اولیه بهداشتی را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود این رقم با وجود گذشت ۵ ماه از آغاز جنگ افزایش زیادی داشته باشد، عنوان کرد: ۹۵ درصد از زنان باردار یا شیرده با کمبود شدید تغذیه مواجه هستند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه وضعیت امروز غزه نمایشگاه رونمایی از توحش تمدن غرب است، ادامه داد: سران غرب قطعاً سزای حمایت از جنایت صهیونیست‌ها را خواهند دید.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع قاریان ادامه داد: جنگ غزه سنگ‌محکی برای شناخت واقعی تمدن غرب محسوب می‌شود.

امام جمعه محمودآباد عنوان کرد: سیاستمداران و رسانه‌های غربی خود را مولد تمدنی اصیل با قابلیت انعطاف‌پذیری فرهنگی و مدنی بالا در جهان معرفی می‌کنند اما همراهی کامل کانون‌های رسمی و غیررسمی قدرت با رژیم‌صهیونیستی در نسل‌کشی کودکان بیگناه غزه مرز پررنگ «واقعیت» و «فریب» را در این خصوص به اثبات رساند.

وی بیان کرد: نباید مقهور روایت جعلی غرب از تمدنی شد که در متن آن کشتار ده‌ها هزار انسان بیگناه مباح شمرده می‌شود.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: همگان به یاد دارند که در سال ۲۰۱۳ میلادی، زمانی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه مشغول هدایت تروریست‌های تکفیری به خاک سوریه و حوزه شامات بودند، رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که دشمنان به هدف خود در این منازعه خونین دست پیدا نخواهند کرد و شر گروه‌های تروریستی (‌داعش)،گریبانگیربانیان‌وحامیان این‌گروه‌هاخواهد شد.

وی گفت: درسال ۲۰۱۸ میلادی، این پیش‌بینی مدبرانه تحقق پیدا کرد: خلافت خودخوانده داعش در سوریه و عراق نابود و بخشی از گروه‌های تروریستی مورد حمایت غرب و رژیم‌صهیونیستی تبدیل به عناصر خطرناک علیه امنیت جمعی آنها شدند. هم اکنون نیز ماجرا تفاوتی با گذشته ندارد. ایجادحاشیه امنیت برخی کشورهای مسلمان برای رژیم‌صهیونیستی برای قتل‌عام‌هرچه بیشتر ساکنان بی‌دفاع غزه صرفاً آنها رادرپرداخت هزینه‌های تصاعدی و جبران‌ناپذیر شکست رژیم‌صهیونیستی در جنگ اخیر شریک خواهد ساخت

امام جمعه محمودآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مسافرت‌های نوروزی اظهار کرد: در آموزه‌های دینی ما تاکید شده که حفظ جان یک نفر، مانند حفظ جان همه انسان‌هاست چرا که بالاترین موهبت الهی، جان آدمی است با این وصف، کشته شدن هم‌وطنان در تصادفات رانندگی که متأسفانه بیشتر آنان را جوانان عزیزمان تشکیل می‌دهند، علاوه بر آثار جانگداز روحی و عاطفی، دارای پیامدهای زیان‌بار اقتصادی و هم‌چنین تبعات اجتماعی غیر قابل جبران است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام مرکز پلیس راهور فراجا، در نوروز گذشته بیش از ١١۰۰ کشته داشتیم که با وجود کاهش ١٧درصدی باز هم نگران‌کننده است، افزود: مسئولان معتقدند که ۷۰ درصد این تصادفات مربوط به عامل انسانی است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به راهکارهای کاهش مهم‌ترین عامل تصادفات فوتی، تاکید کرد: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در ایجاد حوادث رانندگی عامل انسانی است که درصد بالایی از تصادفات به این عامل بازمی‌گردد.

وی در پایان یادآور شد: از آنجا که عامل انسانی نیازمند آموزش، تغییر رفتار و فرهنگ‌سازی است به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای کاهش تصادفات رانندگی در آینده، آموزش و فرهنگ‌سازی از همان دوران ابتدایی در مدرسه است چرا که سن کودکی مناسب‌ترین سن برای یادگیری است به طوری که آموزش‌های داده شده در ذهن آنها نهادینه می‌شود.