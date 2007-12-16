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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۰

عزالدین حیدری:

بدنبال برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی در سطح کشور هستیم

بدنبال برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی در سطح کشور هستیم

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی اعلام کرد: هدف فدراسیون برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری در این زمینه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خانوادگی قزوین گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم بزودی در کلیه استانهای سراسر کشور همایش های بزرگ پیاده روی برگزار کنیم . در این راستا به روسای هیئتهای همگانی سراسر کشور ابلاغ شده با مساعدت استانداریها و با کمک اسپانسرهای موجود در استانها، برنامه های خود را به فدراسیون همگانی اعلام کنند.

حیدری همچنین درباره برگزاری مسابقات ویژه کارمندان دولت اظهار داشت: برگزاری مسابقات کارکنان دولت نیز با هدف شادابی، نشاط، تندرستی و کارایی طراحی شده تا ضمن بدست آوردن اهداف اعلام شده فقر حرکتی را در کارمندان دولت از بین ببریم.

وی از برگزاری مرحله نهایی مسابقات کارمندان دولت در بهمن ماه و با نام المپیاد ورزش کارکنان در کیش و قشم به تفکیک بانوان و آقایان خبر داد.

کد مطلب 605573

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