تقویت دانشگاه پیام نور با هدف مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، قائم ‌مقام دانشگاه پیام نور کشور در گفتگو با خبرنگاران سمنان اظهار داشت: هر دانشگاهی در کشور وظایف علمی خود را انجام می‌دهد و همه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی هدفشان خدمت به مردم برای تولید آموزش و تولید علم است.

به گفته وی، هر دانشگاهی که خدمات بالاتری از نظر کیفی ارائه کند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به شکسته شدن صف کنکور این رقابت علمی بیشتر شده است.

ابوالحسنی تصریح کرد: اقدام کیفی در جهت استاندارد سازی سوالات آزمون، اصلاح کتب و بازبینی کتاب ها و رویکرد کتاب محوری نهضت ایجاد شده در دانشگاه پیام نور کشور است.

به گفته وی، هیچ دانشگاهی نمی تواند بدون پژوهش به آموزش خوب برسد و دانشگاه پیام نور در آینده به عنوان یک دانشگاه پژوهش محوری فعالیت می کند که تشکیل شوراهای پژوهشی در مراکز استان ها مقدمات این دانشگاه پژوهش محوری است.