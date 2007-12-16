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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۴

292 دستگاه‌خودرو ریلی و قطعات آن صادر شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت واگن پارس‌اراک گفت: ‪ 292‬ دستگاه‌انواع خودروی ریلی و قطعات جانبی تولید شده در شرکت واگن پارس اراک از ابتدای امسال تا کنون به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا رزازی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: ارزش این صادرات  به ‪12‬ میلیون و ‪ 588‬هزار یورو و هشت میلیون و ‪ 516‬هزار دلار رسیده است.

وی عمده این صادرات را به کشورهای کوبا و چین عنوان و اضافه کرد: این صادرات شامل ‪ 40‬دستگاه ‌واگن کفی کانتینرحمل سیمان،‪ 132‬دستگاه انواع بوژی، ‪ 12‬دستگاه واگن ویژه سیمان و ‪ 108‬دستگاه واگن کفی کانتینربر عنوان کرد.

رزازی  فعالیت شرکت واگن پارس اراک را در زمینه ساخت و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی اعم از باری، مسافری، لوکوموتیو و مترو عنوان کرد و گفت: اراک از قطبهای مهم صنعت ریلی کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 605582

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