به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا رزازی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: ارزش این صادرات به 12 میلیون و 588هزار یورو و هشت میلیون و 516هزار دلار رسیده است.
وی عمده این صادرات را به کشورهای کوبا و چین عنوان و اضافه کرد: این صادرات شامل 40دستگاه واگن کفی کانتینرحمل سیمان، 132دستگاه انواع بوژی، 12دستگاه واگن ویژه سیمان و 108دستگاه واگن کفی کانتینربر عنوان کرد.
رزازی فعالیت شرکت واگن پارس اراک را در زمینه ساخت و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی اعم از باری، مسافری، لوکوموتیو و مترو عنوان کرد و گفت: اراک از قطبهای مهم صنعت ریلی کشور محسوب میشود.
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