به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا رزازی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: ارزش این صادرات به ‪12‬ میلیون و ‪ 588‬هزار یورو و هشت میلیون و ‪ 516‬هزار دلار رسیده است.

وی عمده این صادرات را به کشورهای کوبا و چین عنوان و اضافه کرد: این صادرات شامل ‪ 40‬دستگاه ‌واگن کفی کانتینرحمل سیمان،‪ 132‬دستگاه انواع بوژی، ‪ 12‬دستگاه واگن ویژه سیمان و ‪ 108‬دستگاه واگن کفی کانتینربر عنوان کرد.

رزازی فعالیت شرکت واگن پارس اراک را در زمینه ساخت و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی اعم از باری، مسافری، لوکوموتیو و مترو عنوان کرد و گفت: اراک از قطبهای مهم صنعت ریلی کشور محسوب می‌شود.