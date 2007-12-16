یادداشت تفاهم همکاری وزارت مسکن ایران و عراق به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در راستای تحکیم و تقویت روابط دوستانه دو کشور ایران و عراق و به منظور گسترش همکاری در زمینه مسکن، شهرسازی و راهسازی یادداشت تفاهم همکاری در6 ماده میان دو کشور ایران و عراق به امضا رسید.

طرفین ازهمکاریهای مشترک شرکتهای مختلف مهندسی، پیمانکاری ومشاوره ای، سازمانها و نهادهای سرمایه گذاری ایران و عراق جهت انجام فعالیتهای مشترک درزمینه اجرای پروژه های عمرانی درعراق حمایت می کنند و امکان مبادله مصالح ساختمانی، تجهیزات و انواع وسائل ساخت و سازرا براساس نیازهای رشد و توسعه دو کشورمورد بررسی قرارمی دهند.

طرفین موافقت کردند همکاریهای لازم را درزمینه مسکن، شهرسازی، راهسازی، پل سازی و انتقال تجربیات خود دراین زمینه ها و نیزاستفاده از تکنولوژیهای جدید پل سازی، مطالعه و اجرای پروژه های شهرهای جدید به عمل آورند.

وزارت مسکن و شهرسازی برای تاسیس و تجهیز پژوهشکده ساختمان و مسکن و نیزتامین نیروهای فنی مورد نیازبرای ایجاد این پژوهشکده اعلام آمادگی کرد.

به منظورآغازمطالعات واقدامات اجرایی پروژه های راه سازی با استفاده ازخط اعتباری ایران برای بازسازی عراق، دو طرف توافق کردند ظرف دو ماه ضمن بازدید هیئت ایرانی از محورهای فوق، کمیته های فنی دو کشوررا تشکیل و درخصوص مکانیزم های اجرای پروژه ها توافقات لازم را به عمل آورند.

طرف ایرانی اعلام کرد درراستای توافقات به عمل آمده درخصوص گسترش زیرساختهای حمل و نقل جاده ای دراقلیم کردستان عراق، هیئت کارشناسی به منطقه اعزام و ضمن انجام مذاکرات اولیه، محورهای استان سلیمانیه و اربیل را ازنزدیک مورد بررسی قرارداده و به زودی کار مطالعات این دو محوررا آغازکند.

طرف عراقی طرحهای وزارت آبادانی و مسکن عراق برای سال 2008 درزمینه راهسازی و پل سازی که تسهیل کننده مبادلات تجاری دو کشوراست را تشریح و ابراز تمایل کرد که شرکتهای ایرانی به صورت رقابتی دراجرای این پروژه ها مشارکت کنند.

همچنین مقررشد طرف عراقی تسهیلات و تمهیدات لازم را برای حضورشرکتهای ایرانی در مناقصات پروژه های عمرانی عراق اعم ازطراحی و اجرا فراهم کند.

دو طرف با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای اجرای مفاد این یادداشت تفاهم، یک گروه کاری مشترک تشکیل خواهند داد و این گروه کاری ضمن بررسی همکاریها و پیشنهادات تلاش خواهد کرد تا همکاریهای فی مابین را تقویت و گسترش دهد وهرگونه مانعی را مرتفع کند.

جلسات کاری هرسه ماه یک باردرتهران و بغداد برگزارخواهد شد.