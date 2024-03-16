۴۸۰۰ خودروی شوتی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

سردار حیدر سوسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد رصد و کشف محموله‌های متعدد قاچاق در سطح استان هستیم.

وی اضافه کرد: طی سال جاری چهار هزار و ۸۰۰ خودرو شوتی حامل کالای قاچاق در استان بوشهر توقیف شده است که شاهد کاهش آن نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: با برخورد قاطع و جدی با خودروهای حامل کالای قاچاق شاهد کاهش تردد این خودروها در سطح استان هستیم.

وی ادامه داد: در سال جاری ۹۱ فقره پرونده جرایم مفاسد اقتصادی به ارزش ۹۷۳ میلیارد تومان در استان تشکیل شده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۴۱ درصدی دارد.

سردار سوسنی از کشف ۸۹۳ هزار متر مربع زمین تصرف شده غیرقانونی در استان خبر داد و گفت: کشف جرایم زمین‌خواری در استان ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.