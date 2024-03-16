  استانها
  2. بوشهر
۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۲

طی سال جاری؛

۴۸۰۰ خودروی شوتی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: طی سال جاری، چهار هزار و ۸۰۰ خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در استان بوشهر توقیف شده است.

سردار حیدر سوسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد رصد و کشف محموله‌های متعدد قاچاق در سطح استان هستیم.

وی اضافه کرد: طی سال جاری چهار هزار و ۸۰۰ خودرو شوتی حامل کالای قاچاق در استان بوشهر توقیف شده است که شاهد کاهش آن نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: با برخورد قاطع و جدی با خودروهای حامل کالای قاچاق شاهد کاهش تردد این خودروها در سطح استان هستیم.

وی ادامه داد: در سال جاری ۹۱ فقره پرونده جرایم مفاسد اقتصادی به ارزش ۹۷۳ میلیارد تومان در استان تشکیل شده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۴۱ درصدی دارد.

سردار سوسنی از کشف ۸۹۳ هزار متر مربع زمین تصرف شده غیرقانونی در استان خبر داد و گفت: کشف جرایم زمین‌خواری در استان ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.

    • حبیب الله IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      اگر بار شوتی ها قاچاق است پس چرا گناوه ر ا تعطیل نمی کنید. یه مادر با پستانهای پر شیر ول کردین چسبیدین به نوزادان محتاج شیر . راهکاری پیدا کنید که هم مردم گناوه و کسبه های محترم . نان آور خانواده باشند هم افرادی که واسطه انتقال بار (اصطلاحا شوتی ها) به نان و نوا برسند .
    • حسسن IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      سلام برفرمانده انتظامی بوشهر رئیس محترم قوه قضائیه وریاست محترم دادگستری استان بوشهر فرمايش کردند کالاهای مصوب تحت عنوان ته لنجی بعنوان قاچاق تلقی نمی‌شود چون مصوبه شده ماشین‌های شوتی هم همین کالاها جابجا می‌کنند وچون نیروی انتظامی ظابط محاکم قضایی است بايد تبعیت کند پس توقيف به چ معنایی است
    • شهروند IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      تو رو خدا این شوتی ها رو جمع کنید... اون از طرز رانندگیشون، اون از لامپهای زنونشون، اینم از قاچاق کردناشون... مردم جرات نمیکنن از ترس جونشون تو جاده ها تردد کنن.. واقعا مسیولین نمیتونن حریف اینا بشن... این همه پلیس راه رو اینا چطوری رد میکنن؟؟!!!
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
      خدا قوت دست نیروی انتظامی و برادران سپاه پاسداران درد نکند باید ریشه قاچاق و قاچاقچیان خشکنده شود از طرفی هم این خودرو های شوتی شدن بلای جان مردم در جاده‌های استان
    • زکریا IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      سلام ۴۸۰۰ فقط مال یه روز هست شما هنر کردین در یک سال همه آمار ها الکی هستن

