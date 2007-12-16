ناگفته های همسر سابق سارکوزی فاش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سسیلیا سارکوزی که پس از به قدرت رسیدن نیکلا از وی جدا شد با اعلام خبر انتشار زندگینامه اش در آینده ای نزدیک گفت : هدفم از انتشار کتاب این است که بسیاری از ناگفته های خود را در مورد نیکولا سارکوزی و علت جدایی ام از او فاش کنم.

سیسیلیا با تکرار حرفهایی که بعد از جدایی از سارکوزی زده بود، گفت : بلایی که به سر من آمد بر سر میلیونها زن از جنس خودم آمده است. همواره روزی برای تو - به عنوان یک زن - از راه می رسد که جایگاهی در زندگی زناشویی و در کنار همسرت برایت باقی نمی ماند و دیگر در زندگی همسرت ارزشی برای تو قائل نمی شود. دلایل عجیبی برای عدم همراهی همسران در زندگی وجود دارد و این گونه مشکلات گریبان خیلی از زنان را گرفته است.

وی در ادامه افزود : قصد دارم بسیاری از اسرار زندگی خودم را فاش کنم. دیگر می خواهم بگویم که چرا از رئیس جمهور فرانسه جدا شدم. شاید این بازگویی و افشاگری بتواند به زنانی که مثل من قربانی می شوند کمک کند.

سسیلیا سارکوزی متولد 1957 پس از 12 سال زندگی با نیکلا سارکوزی در 10 اکتبر سال 2007 از وی جدا شد. کتاب او قرار است در سال 2008 منتشر شود.