10 منطقه گردشگری آذربایجان غربی به بخش خصوصی واگذار می شود

محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در سال جاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این مناطق یک هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در این راستا همچنین دو میلیارد ریال برای مطالعات در این مناطق اعتبار توسط دولت هزینه شده است.

اشتری با بیان اینکه پیش بینی شده است دولت در این مناطق تا سقف ‪ ۲۰‬درصد و بخش خصوصی نیز تا سقف ‪ ۸۰‬درصد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در این مناطق در آینده نزدیک شاهد تحولات شگرفی در بحث گردشگری این استان باشیم.

وی یادآورشد: تاکنون شش مناطق از این مناطق 16 گانه به بخش خصوصی در استان واگذار شده است که مراحل اجرایی آنها از روند خوبی برخوردار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شمار گردشگران خارجی استان را سالانه ‪ ۶۷‬هزار نفر اعلام کرد و گفت: با ایجاد این مناطق گردشگری پیش بینی می شود، تعداد گردشگران افزایش یابد.