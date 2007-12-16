50 درصد دانشگاه ها در نیاز سنجی اجتماع محور سهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهرداد احترامی ظهر امروز در همایش اهمیت و ضرورت نیاز سنجی اجتماع محور در جمع خبرنگاران افزود: حدود 200 مدرسه راهنمایی و ابتدایی که 12 مورد آن به نواحی هفتگانه و فریمان تعلق دارد، تحت پوشش کارگاه آموزشی نیاز سنجی اجتماع محور قرار گرفته اند.

رئیس دفتر تحقیق و توسعه بهزیستی کشور با اشاره به این که بیشترین تاثیر در امور اجرایی را نهادهای مردمی دارند، اظهار داشت: عمده بودجه ای که برای اعتبارات کشوری در نظر گرفته شده است از مردم، نهادها و دیگر سازمان های اداری و دولتی به دست می آید.

وی در خصوص اینکه چگونه محله ها تحت پوشش نیاز سنجی اجتماع محور قرار گرفته اند، بیان داشت: حدود 102 نماینده در قالب تسهیل گر برای آموزش نیاز سنجی اجتماع محور، این آموزش ها را در سطح محله های استان خراسان رضوی انجام می دهند.

معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به این که 105 هزار محله در استان خراسان رضوی تحت پوشش نیاز سنجی اجتماع محور قرار دارند، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه، ارتقا سلامت روان، آموزش کلیدی کارشناسان و فراگیر کردن رویکرد اجتماع محور در کلیه برنامه های معاونت امور پیشگیری بهزیستی کشور و کلیه استانها معرفی کرد.

حسن حاجی پور پیشگیری از معلولیت ها، معرفی آسیب ها و مشاوره را از جمله کارهای مهم کارگروه آموزشی نیاز سنجی اجتماع محور معرفی کرد و افزود: در این فرآیند مشارکت هم اتفاق می افتد.

حاجی با بیان اینکه اعتبارات استانی برای گسترده کردن این برنامه ها کفایت نمی کند، ابزار امیدواری کرد: مسئولان باید برنامه ها را طوری سازماندهی کنند که از بودجه های دیگر نیز بتوانیم استفاده کنیم و نهادهای دولتی و مردمی نیز در این امر شرکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: در محیط های کاری 43 هزار نفر در محله ها 105 هزار نفری و به طور کل در مدارس استان خراسان رضوی 272 هزار نفر تحت پوشش نیاز سنجی های اجتماع محور قرار می گیرند که قرار است این طرح ها بعد از اتمام این کارگروه در کل کشور اجرایی شود.