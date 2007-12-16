شعار انتخاباتی جمعیت آبادگران جوان اعلام شد

محمد حسین شاه ویسی، رئیس ستاد انتخابات آبادگران جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باید در بررسی های نهایی جبهه متحد اصولگرایان افرادی انتخاب شوند که درد مردم را بدانند، همه مردم را تصمیم گیری های خود ملاک قرار دهند، کارآمد بوده، در جریان مدیریت نگاه کلان داشته باشند و در برطرف کردن مشکلات شعار "صداقت در گفتار و سلامت در عمل" را هواره مد نظر داشته باشند.

وی افزود: صرف نظر از توافقات صورت گرفته با جبهه متحد اصولگرایان، آباد گران جوان خواستار آن است تا افراد و شخصیت هایی وارد انتخابات شوند که بتوانند به خواسته های مردم جامعه عمل پوشانده، ولایتمدار بوده و با آگاهی و ایمانی راسخ نسبت به تعهداتشان به مردم عمل کنند.

عضو شورای مرکزی آبادگران جوان با بیان اینکه جبهه متحد باید در بررسی های خود منویات رهبر معظم انقلاب در تعریف اصولگرایی را مد نظر داشته باشد، تصریح کرد: علی رغم پیشنهادات مختلفی که از سوی جریانات مختلف اصولگرا و از سر دلسوزی به جبهه متحد برای بررسی مصادیق و نامزدها ارائه شده، جمعیت آبادگران جوان اعتقاد دارد که در جریان تفکر اصولگرایی منویات رهبر معظم انقلاب در تعریف این جریان باید به عنوان الگو و معیار مصادیق باشد.

شاه ویسی تاکید کرد: هر جریان اصولگرایی که پس از این با عنوان ائتلاف شکل بگیرد، پشتیبان و حامی جریان جبهه متحد خواهد بود و جمعیت آبادگران جوان نیز علاوه بر حمایت جریانات اصولگرایی که باعث حضور گسترده تر مردم در انتخابات شوند، از حضور چنین جریاناتی استقبال می کند.

این عضو ارشد آبادگران جوان هر گونه جبهه گیری گروه های اصولگرا مقابل جبهه متحد اصولگرایان را رد کرد و ادامه داد: جریان اصولگرا از ضررهایی که به دلیل چندپارگی در انتخابات شوراها نصیبش شد، درس گرفته لذا اطمینان داریم که تنها یک ائتلاف گسترده در میان اصولگرایان در مجلس هشتم را شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه اعلام کرد که نشست ماهانه جمعیت آبادگران جوان در روز چهارشنبه این هفته (28 آذر) در مسجد ارک تهران برگزار می شود.

شاه ویسی در پایان خاطرنشان کرد: لیست نهایی شده جمعیت آبادگران جوان پایان هفته گذشته در 20 استان و با حضور بیش از 100 نفر که از سابقه کاری و تحصیلات بالای دانشگاهی برخوردارند، به جبهه تحد ارائه شده که افراد شاخص زیادی در آن حضور دارند.