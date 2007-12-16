به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم‌مشایی افزود: زمین‌هایی که به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری شناخته می‌شود یا به بخش خصوصی تعلق دارد و یا در اختیار دولت است.

وی تأکید کرد: زمین‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است، مشکلات واگذاری را ندارد ولی این مناطق، زمانی که به‌عنوان پروژه‌های گردشگری شناخته می‌شود، کاربری آن برای همیشه به گردشگری تغییر می‌یابد.

وی با اشاره به زمین مناطق نمونه گردشگری که متعلق به دولت است، افزود: گاهی اوقات برای واگذاری زمین‌های متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی مشکلاتی پیش می‌آمد که پروسه واگذاری را طولانی می‌کرد . بنابراین لازم بود آئین‌نامه ‌ای در این راستا تدوین شود.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: از این به بعد و با اصلاح آئین‌نامه زمین مناطق گردشگری با شناسایی و تصویب هیأت دولت یا از همان ابتدا در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار می‌گیرد و یا در صورت وجود سرمایه‌گذار به طور مستقیم ازسوی این نهادها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

مشایی همچنین به بودجه سال آینده این سازمان اشاره کرد و گفت: بودجه خوبی برای سال آینده پیش‌بینی کردیم که البته با نظر مساعد رئیس‌جمهور روبه ‌رو شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با تخصیص 5 درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها به میراث فرهنگی و گردشگری با یک بودجه کاملاً رشد یافت در سال 87 مواجه خواهیم بود.

