به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور در بیانیه ای پیرامون ماجرای درمانگاه قم از همگان خواست هوشمندی خود را در برابر نقشه های شیطانی برای شکستن حرمت ها و حریم های الهی حفظ نموده و از بازی در میدان بدخواهان و دشمنان و هتاکان حجاب و عفاف و ارزش‌های متعالی اسلام و همراهی با آنان پرهیز نمایند.

متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام نورانی اسلام جهت تأمین نیازهای واقعی بشر و ایجاد حیات طیبه تشریع شده است و عمل به آنها سبب حفظ کرامت ها و ارزشهای انسانی می شود و دوری از آنها موجب رواج ناملایمات و ناگواری ها در زندگی انسان است. همانطور که عمل به احکام حجاب و عفاف بستر ساز رشد و بالندگی جامعه به خصوص بانوان ما می شود تحقق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک نظارت اجتماعی برای محافظت از ارزشها موجب رستگاری و سعادت مسلمانان خواهد شد.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه در مورد حوادث اخیر در قم از همان آغاز با هماهنگی مجموعه های مسئول در این زمینه پیگیری های مؤثری انجام داده و عموم مردم متدین به ویژه مردم انقلابی قم را به توجه به نکات ذیل دعوت می کند:

۱- پیروزی انقلاب اسلامی ایران که مهمترین رویداد سیاسی قرن در منطقه و جهان بود، دستاوردهای بزرگ و شگفت آوری برای ملت ایران و امت اسلام بویژه در حوزه زنان به ارمغان آورد و در واقع گفتمانی مترقی و نو را در زمینه خانواده و زن پایه ریزی کرد و این دستاوردها همچنان در حال رویش و ثمردهی است.

۲- امروز دشمنان اسلام با جنگ ترکیبی و طراحی پیچیده به باورهای دینی و باورهای سیاسی مردم هجوم آورده و به دنبال واژگون سازی ارزش‌های اسلامی بویژه در زمینه حجاب و عفاف هستند و در برابر آنها قیام همگانی به وظایف دینی و امر به معروف و نهی از منکر مطابق قانون و شرع ضروری است.

۳- همگان باید هوشمندی خود را در برابر نقشه های شیطانی برای شکستن حرمت ها و حریم های الهی حفظ نموده و از بازی در میدان بدخواهان و دشمنان و هتاکان حجاب و عفاف و ارزش‌های متعالی اسلام و همراهی با آنان پرهیز نمایند.

۴- ملت و جوانان بویژه مردم شریف قم که همواره با آگاهی و بصیرت و احساس مسئولیت در قبال نظام اسلامی، دشمنان اسلام و انقلاب را مأیوس نمودند، لازم است با تداوم اتحاد و آگاهی خود گام های بلندی برای تحقق تمدن جدید اسلامی بردارند.

۵- حوزه های علمیه همواره مدافع احکام الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده و هست و عموم مردم متدین را به اقامه دین و این دو فریضه الهی فرامی خواند.