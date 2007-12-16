محمد علی دادخواه وکیل سه دانشجوی متهم به توهین به مقدسات در قالب نشریات دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : رای بدوی دادگاه عمومی در خصوص اتهام توهین به مقدسات به دانشجویان و به بنده ابلاغ می‌شود.

احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 آذر ماه با حضور در دادگاه عمومی آخرین دفاعیات خود در خصوص اتهام توهین به مقدسات را ارائه کرده اند.

وکیل این دانشجویان پیش از این ابراز امیدواری کرده بود، دادگاه رای بر برائت این دانشجویان صادر کند. محمد علی دادخواه پیش از این پیش بینی کرده بود که رای بدوی یک هفته پس از تشکیل آخرین جلسه دادگاه عمومی صادر شود اما امروز پیش بینی کرد که رای دانشجویان ظرف امروز و فردا ابلاغ شود.