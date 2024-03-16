به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی پیش از ظهر شنبه در نشست فعالان خانه مسافرها ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ با بیان اینکه خاِنه مسافرها از جمله تأسیسات گردشگری هستند ابراز داشت: افرادی که مایل هستند در این زمینه فعالیت کنند برای دریافت مجوز به درگاه ملی مجوزها مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به اینکه فرآیند اخذ مجوز برای فعالیت خانه مسافرها بسیار ساده و آسان است افزود: متأسفانه بسیاری از افراد از این موضوع بی‌خبرند و در سایه بی‌خبری به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمی‌کنند در حالی که نظارت بر اماکن اقامتی بر عهده میراث فرهنگی به‌عنوان متولی حوزه گردشگری است.

ثابت اقلیدی با تأکید بر اینکه با اماکنی که بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به فعالیت دارند اعمال قانون می‌شوند افزود: بازدیدهای نظارتی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی فارس از تمامی واحدهای گردشگری در استان تشدید و این بازدیدهای نظارتی به‌صورت شبانه روزی و سر زده انجام می‌شود.

گفتنی است نشست ساماندهی خانه‌های مسافر فارس ویژه ما مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مالکین و بهره‌برداران خانه مسافر استان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدی برگزار شد.