رانندگان آذربایجان شرقی 500 هزار بار جریمه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ علیرضا فریدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : از میان اخطاریه های صادر شده 48 درصد تنها به رانندگان شهر تبریز اختصاص داشته و 52 درصد نیز مربوط به شهرستان های 19 گانه آذربایجان شرقی بوده است.

به گفته وی، نبستن کمربند ایمنی، مکالمه با تلفن همراه هنگام رانندگی و نداشتن کلاه ایمنی برای موتورسواران به تنهایی 50 درصد تخلفات رانندگی این استان را به خود اختصاص داده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی 81 درصد مقصران صحنه های تصادفات رانندگی این استان را رانندگان خودروهای سواری اعلام کرد و گفت: عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت فاصله اصولی، عجله و شتاب زدگی مهمترین عوامل تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی تشخیص داده شده است.

این مقام مسئول در پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی میزان ارتکاب به تخلفات رانندگی را در این استان غیرقابل قبول خواند و افزود: متاسفانه میزان تخلفات رانندگی در آذربایجان شرقی به ویژه در شهرستان تبریز بیشتر از میزان متوسط تخلفات رانندگی کشوری است.

به گفته وی، تنها 25 درصد رانندگان آذربایجان شرقی بستن کمربند ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی و عدم مکالمه با تلفن همراه را در هنگام رانندگی رعایت می کنند! سرهنگ فریدی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاضر و به منظور کنترل بیشتر وضعیت رانندگی در شهرستان های آذربایجان شرقی از اول دیماه جاری طرح تشدید کنترل ترافیکی با محوریت جرایم یاد شده به اجرا در می آید.

وی عنوان کرد: در این طرح ضمن برخورد و اعمال قانون نسبت به رانندگان متخلف با محوریت تخلفات حادثه ساز ، خودروهای آنان نیز به پارکینگ منتقل خواهد شد.

سرهنگ فریدی خاطرنشان کرد: با این حال رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها با اعمال جریمه و کنترل پلیسی امکانپذیر نیست بلکه خود رانندگان نیز باید در این زمینه با ماموران نیروی انتظامی همکاری نمایند.

فریدی همچنین به تدابیر راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای کاهش میزان تصادفات رانندگی در کل کشور اشاره کرد و گفت: به طور کلی میزان تصادفات و سوانح رانندگی در آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال گذشته 5/10 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی، میزان سوانح منجر به فوت در این استان 10 درصد، تصادفات جرحی پنج درصد و تصادفات خسارتی نیز 11 درصد کاهش یافته است.

فریدی در ادامه سخنان خود از تدوین طرح جامع ترافیکی در شهر تبریز خبر داد و اضافه کرد: با توجه به حساسیت مباحث ترافیکی در کلانشهر تبریز، گروهی ویژه متشکل از کارشناسان راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شهرداری و سازمان ترافیک تشکیل شده تا طرح اضطراری بهبود وضعیت ترافیکی تبریز ارائه شود.

به گفته وی، این طرح آماده شده و بر اساس آن معابری که موجب بروز مشکلات و گره های ترافیکی در تبریز می شدند از طریق اصلاح هندسی یا تغییر مسیر حرکتی ،‌ ساماندهی شوند.

فریدی اجرای پروژه های شهری از جمله مترو را در بروز مشکلات ترافیکی شهر تبریز موثر دانست و گفت: با تمام این شرایط اما شهروندان باید برای رسیدن به نقطه مطلوب ، مشکلات حاضر را تحمل کنند.

وی تصریح کرد : به دنبال اجرای طرح ویژه بهبود اضطراری ترافیک تبریز تا اوایل ماه آتی به طور حتم بخش عمده ای از مشکلات ترافیکی مردم حل خواهد شد.