حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیات فراوانی در خصوص تدبر در قرآن وجود دارد گفت: در آیه ۲۴ سوره مبارکه پیامبر به این مساله اشاره شده که اگر به صورت مستمر اهل تدبر در قرآن باشیم قرآن به روی ما دلهای ما باز میشود آنجا که خداوند فرمودهاند: قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را به سوی تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبّر شود و خردمندان پند گیرند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: خداوند در آیه ۱۲۱ سوره بقره نیز فرموده است: کسانی که کتاب آسمانی به آنها دادهایم و آن را چنان که شایستهی آن است میخوانند [و عمل میکنند]؛ آنها به پیامبر اسلام ایمان میآورند؛ و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند.
این استاد حوزه و دانشگاه تشریح کرد: خداوند در آیات دیگر نیز مؤمنان را به ادا کردن حق تلاوت دعوت کرده یعنی قرآن را بخوانند و حق تلاوتش را به جای بیاورند تا کافر به قرآن و خسرانزده نشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: منظور از حق تلاوت این است که آیات را بخوانند، در آن تفقه و تأمل کنند، به احکام آن عمل کنند، به وعده و وعیدهای آن دچار بیم و امید شوند، از قصص و مثالهای آن دچار عبرت شوند، امرهایش را به جا میآورند و از نهیهایش دوری میکنند.
وی همچنین گفت: ششم اردیبهشت ۱۳۷۲ رهبر معظم انقلاب در دیدار مسؤولان سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور اهمیت این مساله را بیان کردند آنجا که فرمودند «در مفاهیم قرآنی، حرف جدید بسیار است. اینها را باید از قرآن و احادیث دربیاوریم. پس، ابتکار را در این چیزها باید بهکار ببرید. خلق مطالب جدید، یعنی خلق به این معناها. تولید به معنای مصطلح امروز، یعنی استنباط کردن و مفاهیم قرآن را کشف کردن و بعد در لباسها و به شیوههای گوناگون بیان کردن. بخصوص استفاده از هنر و به کار گرفتن انواع و اقسام ابتکارها، کار عمده شماست. اگر سازمان تبلیغات این دو کار را خوب انجام دهد، نتیجه، خوب خواهد شد.»
کنشگران دینی و فعالان فرهنگی و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مروجین راستین «مسطورا» باشند
حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در خصوص پروژه زندگی با آیهها گفت: توقع ما این است که کنشگران دینی و فعالان فرهنگی و کارکنان سازمان تبلیغات مروجین راستین قرآن باشند و این طرح را به خوبی پیش ببرند.
وی تشریح کرد: این پروژه ابعاد گوناگونی از جمله حفظ، فرهنگسازی، گفتمان سازی، تبلیغات محیطی و برپایی محافل انس با قرآن دارد و توقع این است که این طرح اولاً خوب درک شود، ثانیاً نسبت به توجیه آن برای شبکههای متصل به سازمان تبلیغات اسلامی مثل شبکه امور بانوان، شبکه دختران حاج قاسم، شورای هیآت مذهبی، کانون مداحان، نهضت پیشرفت بانوان و … اقدام شود و در ادامه باید برنامهریزیها نسبت به زیستبوم هر منطقه جهت اجرای آن انجام شود و انعطاف وجود داشته باشد، برنامهسازی شود و نسبت به شبکهسازی فعالان شهرستان اقدام شود.
جزءخوانیهای روزانه به ویژه در ایام تعطیلات وارد فضای عمومی شود
قانع افزود: ائمه جمعه معزز نیز باید کامل در جریان طرح مسطورا قرار بگیرند و از ظرفیت تریبون نماز جمعه برای تبیین آن استفاده شود؛ فرمانداران توجیه شوند و به ادارات تابعه ابلاغ شود، همچنین چند برنامه شاخص با تصدیگری مرکز استان فارس انجام شود تا شهرهای دیگر الگو بگیرند.
وی در نهایت گفت: مجریان این طرح در استان فارس به خصوص کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی باید فضای عمومی را دریابند، جزءخوانیهای روزانه با توجه به اینکه بخش عمده ماه رمضان در ایام تعطیلات است وارد فضای عمومی شود؛ پیوست رسانهای کار جدی گرفته شود و عظمت کار برجسته شود، تبلیغات محیطی کار انجام شود و کنشگران قرآنی شهرستان اعم از قاری، روضههای خانگی، مؤسسات قرآنی، هیأتهای قرآنی و … وارد شبکه اصلی اجرایی این کار شوند و ظرفیتهای مردمی به خوبی دیده شود.
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