هزینه ایجاد اشتغال در قالب بنگاههای زودبازده در استان مرکزی کمتر از کشور است

محمدرضا امامی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این امر نشانگر زمینه مناسب استان برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری است.

وی عنوان کرد: در زمینه اشتغالزایی از طریق بنگاههای زودبازده در استان مرکزی تا کنون 16 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است که بیشترین اشتغالزایی در بخش صنعت این استان بوده است.

امامی مبلغ تسهیلات ارائه شده را 264 میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: با این تسهلات هفت هزار و 599 طرح در استان راه اندازی شد.

وی با تاکید بر اهمیت اشتغالزایی در بخش کشاورزی و توانمندی استان در این زمینه در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه از تعاریف بین المللی بنگاههای زودبازده حاصل می شود این است که ریزش 30 تا 35 درصد اشتغال ایجاد شده در حوزه بنگاهها توجیه دارد که با این حال در استان ریزشی در این خصوص دیده نشده است.

وی یکی از علتهای این امر راحمایت شرکت های هلدینگ و بالاسری و هدایت از طریق مراکز تخصصی از طرحهایی است که به مرحله راه اندازی رسیده اند، اعلام کرد.

امامی در ادامه نرخ بیکاری استان در تابستان امسال را حدود 9 درصد خواند و گفت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته 6/12 درصد بود که با تلاشهای صورت گرفته به 34/10 درصد و در تابستان به حدود 9 درصد رسید.