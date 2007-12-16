حل دیپلماتیک پرونده هسته ای ایران در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، زلمای خلیل زاد در مورد اینکه آیا گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران به بهبود روابط تهران و واشنگتن منجر خواهد شد یا خیر گفت: بالطبع ما تلاش خواهیم کرد که از طریق دیپلماسی پرونده هسته ای ایران را حل و فصل کنیم و بارها نیز به این مسئله اشاره کرده ایم.

نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود : ما معتقدیم آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند با بخشی از این مسئله برخورد کند اما در مورد غنی سازی اورانیوم، رآکتورهای تولید پلوتونیوم، آب سنگین و همچنین نظام ساخت موشک در ایران نگرانیم که امیدواریم این مسائل از راه دیپلماتیک و با پایبندی ایران به تصمیمات شورای امنیت حل و فصل شود. ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد اما در عین حال تلاش می کنیم تا اعضای گروه 1+5 را متقاعد کنیم تا قطعنامه سوم را علیه ایران صادر کند.

وی در مورد اینکه در پی گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا صدور قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران دشوارشده است، گفت: قطعا صدور قطعنامه جدید کار ساده ای نیست و قبلا نیز با گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی کار ساده ای نبود. این مسئله به زمان و تلاش زیادی برای دستیابی به توافق میان اعضای شورای امنیت نیاز دارد.

خلیل زاد در مورد تلاش ها بر ضد ایران گفت: نمی خواهم پیش از اینکه با همکارانم در شورای امنیت مشورت کنم وارد جزئیات شوم و آنچه که ما خواهان آن هستیم تحریک ایران برای همکاری بیشتر است و چه بسا به هر آنچه که می خواهیم دست نیابیم و این مسئله مرتبط با مذاکرات متعدد و جدید خواهد بود.

وی افزود: برای دیپلماسی فعال به اعمال فشار نیز نیاز داریم. آنچه که ما به دنبال آن هستیم توقف غنی سازی اورانیوم است اگرچه این را حق ایران می دانیم که نیروگاه هسته ای داشته باشد و ما می خواهیم از راه گفتگو چگونگی دستیابی این نیروگاهها به سوخت هسته ای را تامین کنیم.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در رابطه با گزینه نظامی که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیک چنی معاون وی از آن سخن می گوید، اظهار داشت: ما همواره گفته ایم که خواهان حل و فصل پرونده هسته ای ایران از طریق دیپلماسی هستیم و همینطور گفته ایم که برای تعامل با پرونده هسته ای ایران تمامی گزینه ها را در نظر می گیریم اما تمرکز ما بر دیپلماسی است.