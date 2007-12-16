130 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی در همایش بزرگداشت روز حمل و نقل که صبح امروز در محل مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد، در جمع تعاونی های حمل و نقل و مسئولین وزارت راه و ترابری، تعاون و اتاق تعاون گفت: در تمام کشورهای پیشرفته، توسعه یافتگی مربوط به پیشرفت زیر بناهای حمل و نقل است که لزوم توجه به این بخش توسط دولت را آشکار می سازد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: اگر نتوانیم زمینه فعالیت حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد را درک کنیم و بر اساس نیازهای جامعه زمینه سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی را فراهم نسازیم، فرصتها را از دست می دهیم.

وی تصریح کرد: نگاه مجلس بر اساس قانون های برنامه سوم و چهارم توسعه برای سرمایه گذاری و توسعه بخش حمل و نقل کشور نگاه خوبی است ولی با این حال امروزه طول راه آهن در هر کیلومتر کشور 4.4 است و در کشورهای توسعه یافته 10 متر و کشورهای خیلی پیشرفته نیز 100 متر در کیلومتر است.

آقایی افزود: با توجه به اینکه 98 درصد فعالیتها در حوزه حمل و نقل از طریق بخشهای تعاونی و خصوصی است، بنابراین دولت باید به عنوان یک برنامه ریز با سهم 2 درصدی خود به توسعه زیر ساختها کمک نماید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ابراز داشت: طی سال جاری بیشترین رقم را در طول سال های برنامه چهارم یعنی هزار و 500 میلیارد تومان که نهایتا به 2 هزار میلیارد تومان برسد به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص یافته است که با توجه به اینکه نسبت به سال های قبل رقم بیشتر است ولی در کل سرمایه گذاری در حمل و نقل هنوز وضع مطلوبی ندارد.

وی در ادامه به رقم 10 هزار میلیارد تومانی اعتبار توسعه حمل و نقل درون و برون شهری اشاره کرد و اظهار داشت: دولت مصمم است زمینه های فعالیت در بخش های تعاونی و خصوصی را فراهم سازد.

آقایی طولانی شدن اجرای پروژه ها را باعث کاهش قدرت جذب سرمایه دانست و تصریح کرد: در سال جاری 231 هزار میلیارد تومان برای کشور بودجه مصوب شده بود که تاکنون 65 درصد آن اختصاص یافته و علاوه بر آن خزانه نیز 47 درصد پرداختی داشته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از وجود 130 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم خبر داد و افزود: با مدیریت قوی و نگرش مثبت فرهنگی و آموزش دادن به بانکها، می توانیم علاوه بر جذب نقدینگی یاد شده به توسعه صنعت حمل و نقل نیز کمک کرد.