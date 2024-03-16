به گزارش خبرنگار مهر، ادریس نریمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ماه مبارک رمضان افزود: مطالعات متعددی نقش مؤثر روزه‌داری را در سلامتی به‌خصوص بر روی سطح گلوکز خون، چربی‌های خون، فشارخون، کنترل وزن و بهبود بیماری‌های مختلف نشان داده‌اند.

کارشناس واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص اهمیت تغذیه در ماه مبارک رمضان گفت: مانند زمان‌های دیگر، در زمان روزه‌داری نیز ۲ اصل مهم تنوع و تعادل در تغذیه بسیار مهم است.

وی افزود: تنوع و تعادل در تغذیه یعنی یک روزه‌دار باید از تمامی گروه‌های غذایی شامل غلات، پروتئین، سبزی، میوه، لبنیات، حبوبات به اندازه مورد نیاز بدن مصرف کند.

نریمانی با بیان اینکه داشتن یک برنامه غذایی منظم و صحیح به افراد روزه دار کمک می‌کند تا بتوانند اثرات عدم دریافت آب و مواد غذایی را در طول روز کنترل کنند افزود: استفاده از کربوهیدرات از نوع پیچیده مانند نان سبوس‌دار، برنج در وعده سحر بسیار توصیه می‌شود چرا که کربوهیدرات‌های پیچیده به دلیل ماندگاری طولانی‌تر در دستگاه گوارش (تا ۸ ساعت) حس گرسنگی را دیرتر القا می‌کند.

وی تأکید کرد: از مصرف زیاد قندها و شیرینی‌ها پرهیز شود، چرا که با افزایش ناگهانی هورمون انسولین در خون، باعث افت زیاد قند شده و عوارضی چون سرگیجه، ضعف، پرخاشگری، عصبانیت به وجود می‌آید.

کارشناس واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: غذاهای پروتئینی مثل کباب و جوجه‌کباب، ماهی، غذاهای خشک و پرروغن مثل کتلت و کوکو و غذاهای چرب و سرخ‌شده و پر ادویه باعث خشکی دهان و تشنگی در طول روز می‌شود بنابراین برای تأخیر در تشنگی در طول روز توصیه به مصرف سبزیجات می‌شود.