آیه روز:

لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا أن تتقوا منهم تقَاة ویحذرکم الله نفسه و الى الله المصیر .

مؤمنان نباید کافران را به جاى اهل ایمان، سرپرست و دوست بگیرند و هر کس چنین کند در هیچ پیوند و رابطه اى با خدا نیست، مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطرى که متوجه شماست از آنان تقیه کنی، خدا شما را از عذاب خود بر حذر می دارد و بازگشت همه به سوى خداست .

سوره آل عمران، آیه 28

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

اتقوا الدنیا فوالذی نفسی بیده انها لأسحر من هاروت وماروت .

از دنیا بپرهیزید ، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 182 ، ح 6063

امام حسین(ع):

ان قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة .

عده ای از روی طمع عبادت خدا می کنند، این عبادت سوداگران است و جمعی از ترس بندگی خدا می کنند، این عبادت بردگان است و برخی به انگیزه شکر خدا را عبادت می کنند، این عبادت آزاد مردان و بهترین عبادتهاست .

بحار الانوار، ج 78، ص 117

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

قدر الرجل علی قدر همته، و صدقه علی قدر مروءته ، وشجاعته علی قدر انفته ، و عفته علی قدر غیرته .

اندازه هر کس به اندازه همت او است و صداقت هر کس به اندازه شخصیت او و شجاعت هر کس به اندازه زهد و بی اعتنائی او به ارزشهای مادیاست . و عفت هر کس به اندازه غیرت او است .

امام سجاد (ع) در بزرگی خالق هستی:

الخشع الابصار فلا یرومون النظر الیک ، النواکس الاذقان ، الذین قد طالت رغبتهم فیما لدیک ، المستهترون بذکر الائک ، و المتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک .

فرشتگانی که چشمها بسته اند و نگریستن به سوی تو را قصد نمی نمایند ، و زنخهای خود را به زیر انداخته اند ( فروتنی بسیار نموده اعتراف دارند که دیده عقلشان کوتاه است از این که به انوار عظمت تو بنگرند و ماوراء خود را ادراک نمایند ) فرشتگانی که رغبت و خواستشان در آنچه ( فیوضات ) که نزد توست بسیار است ، و به یاد نعمتهایت حرص دارند ، و در پیشگاه عظمت و بزرگواریت فروتنند ...